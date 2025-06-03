Сирський назвав втрати Росії у війні від початку року
З початку 2025 року російська армія втратила у війні проти України 200 тисяч окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"200 тисяч осіб - загальні втрати ворога від початку цього року. Дякую кожному українському воїну за професіоналізм. Боротьба триває", - повідомив Сирський.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила майже 991 тисячу військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1100 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 126 дронів та іншу техніку ворога.
Окрім того, Генштаб підтвердив знищення 41 російського літака під час операції СБУ "Павутина" 1 червня.
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