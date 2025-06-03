Сирський назвав втрати Росії у війні від початку року

З початку 2025 року російська армія втратила у війні проти України 200 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"200 тисяч осіб - загальні втрати ворога від початку цього року. Дякую кожному українському воїну за професіоналізм. Боротьба триває", - повідомив Сирський.