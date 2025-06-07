Масштабна втрата для РФ: ЗСУ вразили локомотив із колоною ворожої техніки

Українські військові завдали потужного удару по залізничному ешелону окупантів. Унаслідок атаки знищено більше як 10 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сили оборони Півдня України .

Втрати Росії на війні в Україні

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила вже більше ніж 995 тисяч своїх солдатів.

Лише за п'ятницю, 6 червня, українські військові ліквідували понад 1100 окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що з початку 2025 року російські втрати у війні вже сягнули 200 тисяч солдатів.

Однак росіяни не припиняють бойових дій по лінії фронту. Лише за вчора на фронті відбулося понад 160 боїв. Третина з них - на Покровському напрямку, де ворог намагався вклинитися в оборону наших захисників.

Зазначимо, що РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 7 червня о 22:00 Генштаб оновив актуальну інформацію щодо ситуації на фронті України.

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