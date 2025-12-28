РФ поспішає з "бліц-кригом" в Гуляйполі перед зустріччю Зеленського та Трампа, - ЗСУ

"Заяви Путіна (російський диктатор, - ред.) і доповіді Герасимова (керівник генштабу РФ, - ред.) щодо Гуляйполя і Степногірська - нагадують ситуацію з Куп`янськом, який вони "захоплювали" вже декілька разів", - зазначили українські оборонці.

Вони наголосили, що поспішність таких "бліц-крігів" обумовлена зустріччю президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка має відбутися сьогодні, 28 грудня.

"Ситуація в Гуляйполі дійсно складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ. Вони активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення", - повідомили у ЗСУ.

Зазначається, що окупанти мають значну перевагу і в живій силі, і в озброєнні. Вони активно використовують безпілотники і артилерію, завдає авіаударів КАБами та намагаються витіснити оборонців з міста.

"Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння. Наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка. Але на даний час росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом", - йдеться у заяві.

Українські воїни додали, що в Степногірську тривають оборонні дії ЗСУ.

"Окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище, і за нього теж тривають запеклі бої. Але частина селища перебуває під контролем українських оборонців", - розповіли вони.