РФ поспішає з "бліц-кригом" в Гуляйполі перед зустріччю Зеленського та Трампа, - ЗСУ

Фото: українські військові прокоментували заяви РФ щодо захоплення Гуляйполя і Степногірська (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Росіяни нафантазували захоплення Гуляйполя і Степногірська так само, як до цього брехали і про Куп'янськ. Це зумовлено сьогоднішньою зустріччю лідерів Україні і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил оборони Півдня в Telegram.

"Заяви Путіна (російський диктатор, - ред.) і доповіді Герасимова (керівник генштабу РФ, - ред.) щодо Гуляйполя і Степногірська - нагадують ситуацію з Куп`янськом, який вони "захоплювали" вже декілька разів", - зазначили українські оборонці.

Вони наголосили, що поспішність таких "бліц-крігів" обумовлена зустріччю президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка має відбутися сьогодні, 28 грудня.

"Ситуація в Гуляйполі дійсно складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ. Вони активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення", - повідомили у ЗСУ.

Зазначається, що окупанти мають значну перевагу і в живій силі, і в озброєнні. Вони активно використовують безпілотники і артилерію, завдає авіаударів КАБами та намагаються витіснити оборонців з міста.

"Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння. Наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка. Але на даний час росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом", - йдеться у заяві.

Українські воїни додали, що в Степногірську тривають оборонні дії ЗСУ.

"Окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище, і за нього теж тривають запеклі бої. Але частина селища перебуває під контролем українських оборонців", - розповіли вони.

Брехливі заяви РФ

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що заява Росії захоплення Гуляйполя не відповідає дійсності.

За його словами, окупанти підтягують резерви, зокрема з Вербового, щоб захопити місто, оскільки надають йому великого значення.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, РФ не контролює місто Степногірськ в Запорізькій області. Він наголосив, що заяви Герасимова - чергова брехня.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти визначили напрямок Гуляйполя як один з пріоритетних для себе. Вони зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.

У мережі також поширили відео, на якому російські військові заявили про нібито захоплення командно-спостережного пункту тероборони біля Гуляйполя. У Силах оборони заявили, що проведуть розслідування за цим фактом.

