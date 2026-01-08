Китай відреагував на захоплення США російського танкера в Атлантиці

Позиція Пекіна

За словами офіційної представниці МЗС КНР, захоплення Сполученими Штатами судна під прапором РФ є "серйозним порушенням чинних міжнародних норм".

"Захоплення США танкера під російським прапором в Атлантиці являє собою серйозне порушення міжнародного права", - зазначила Мао Нін.

Контекст події

Затримання судна в Атлантичному океані відбулося на тлі посилення контролю США за дотриманням санкцій проти російського енергетичного сектору. Вашингтон продовжує впроваджувати заходи, спрямовані на обмеження морського експорту енергоносіїв з РФ.

Зокрема, раніше Дональд Трамп висловив підтримку законопроєкту, що передбачає запровадження 500% мит для держав, які закуповують російську нафту, газ або уран.