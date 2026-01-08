Китай відреагував на захоплення США російського танкера в Атлантиці

У Пекіні прокоментували дії США щодо затримання танкера під російським прапором в Атлантичному океані. МЗС країни заявило, що цей інцидент "суперечить нормам міжнародного права".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, опубліковану Global Times.
За словами офіційної представниці МЗС КНР, захоплення Сполученими Штатами судна під прапором РФ є "серйозним порушенням чинних міжнародних норм".
"Захоплення США танкера під російським прапором в Атлантиці являє собою серйозне порушення міжнародного права", - зазначила Мао Нін.
Затримання судна в Атлантичному океані відбулося на тлі посилення контролю США за дотриманням санкцій проти російського енергетичного сектору. Вашингтон продовжує впроваджувати заходи, спрямовані на обмеження морського експорту енергоносіїв з РФ.
Зокрема, раніше Дональд Трамп висловив підтримку законопроєкту, що передбачає запровадження 500% мит для держав, які закуповують російську нафту, газ або уран.
Нагадаємо, військові США затримали російський танкер за порушення чинних санкцій. Інцидент став частиною заходів Вашингтона з контролю за дотриманням обмежень, запроваджених проти РФ.
Нафтовий танкер Marinera (раніше відомий як Bella 1) належить російській фірмі "Буревестмарин". Її власником та керівником є кримський підприємець Ілля Бугай. Відомо, що з 2018 року він також очолює компанію "Руснефтехимторг", що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами.
Додамо, що Південне командування США також повідомило про затримання в Карибському морі танкера Sophia, який не зареєстрований у жодній державі.