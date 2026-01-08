Китай отреагировал на захват США российского танкера в Атлантике

В Пекине прокомментировали действия США по задержанию танкера под российским флагом в Атлантическом океане. МИД страны заявил, что этот инцидент "противоречит нормам международного права".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, опубликованное Global Times.
По словам официальной представительницы МИД КНР, захват Соединенными Штатами судна под флагом РФ "является серьезным нарушением действующих международных норм".
"Захват США танкера под российским флагом в Атлантике представляет собой серьезное нарушение международного права", - отметила Мао Нин.
Задержание судна в Атлантическом океане произошло на фоне усиления контроля США за соблюдением санкций против российского энергетического сектора. Вашингтон продолжает внедрять меры, направленные на ограничение морского экспорта энергоносителей из РФ.
В частности, ранее Дональд Трамп выразил поддержку законопроекту, предусматривающему введение 500% пошлин для государств, закупающих российскую нефть, газ или уран.
Напомним, военные США задержали российский танкер за нарушение действующих санкций. Инцидент стал частью мер Вашингтона по контролю за соблюдением ограничений, введенных против РФ.
Нефтяной танкер Marinera (ранее известный как Bella 1) принадлежит российской фирме "Буревестмарин". Ее владельцем и руководителем является крымский предприниматель Илья Бугай. Известно, что с 2018 года он также возглавляет компанию "Руснефтехимторг", специализирующуюся на торговле нефтепродуктами.
Добавим, что Южное командование США также сообщило о задержании в Карибском море танкера Sophia, не зарегистрированного ни в одном государстве.