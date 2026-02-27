Захист енергетики оновлять. Зеленський анонсував детальні плани по областях

Голова держави зазначив, що провів важливу зустріч із урядовцями, енергетиками та військовими. Мова про тих, хто відповідає за оновлення української енергетики.

"Уже підготовлені детальні плани по областях - щодо відновлення, щодо оновлення захисту енергетичних об'єктів, враховуючи все, що РФ робила взимку і що може робити далі. Я доручив доопрацювати деякі моменти й підготувати плани на рівень РНБО - затвердити саме так, на загальнодержавному рівні, що треба зробити, що саме забезпечити і хто за це відповідатиме", - сказав Зеленський.

Президент додав, що розраховує на максимальне залучення до процесу обласної та місцевої влади, оскільки гарний досвід необхідно розширювати для тих областей, які мали найбільше проблем і невирішених питань цієї зими.

За його словами, місцева влада може зробити внесок у стійкість громад, оскільки вони знають, які об'єкти потребують модернізації та захисту насамперед.