Защиту энергетики обновят. Зеленский анонсировал детальные планы по областям

Глава государства отметил, что провел важную встречу с чиновниками, энергетиками и военными. Речь о тех, кто отвечает за обновление украинской энергетики.

"Уже подготовлены детальные планы по областям - по восстановлению, по обновлению защиты энергетических объектов, учитывая все, что РФ делала зимой и что может делать дальше. Я поручил доработать некоторые моменты и подготовить планы на уровень СНБО - утвердить именно так, на общегосударственном уровне, что нужно сделать, что именно обеспечить и кто за это будет отвечать", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что рассчитывает на максимальную вовлеченность в процесс областных и местных властей, поскольку хороший опыт необходимо расширять для тех областей, у которых было больше проблем и нерешенных вопросов этой зимой.

По его словам, местные власти могут сделать вклад в стойкость общин, поскольку они знают, какие объекты нуждаются в модернизации и защите в первую очередь.