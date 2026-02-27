Защиту энергетики обновят. Зеленский анонсировал детальные планы по областям

В Украине подготовили детальные планы по ремонту и обновлению защиты энергетики. Их доработают и утвердят на уровне Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также: ЕС готовит энергоплан для Украины: как он будет действовать и сколько средств выделено
Глава государства отметил, что провел важную встречу с чиновниками, энергетиками и военными. Речь о тех, кто отвечает за обновление украинской энергетики.
"Уже подготовлены детальные планы по областям - по восстановлению, по обновлению защиты энергетических объектов, учитывая все, что РФ делала зимой и что может делать дальше. Я поручил доработать некоторые моменты и подготовить планы на уровень СНБО - утвердить именно так, на общегосударственном уровне, что нужно сделать, что именно обеспечить и кто за это будет отвечать", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что рассчитывает на максимальную вовлеченность в процесс областных и местных властей, поскольку хороший опыт необходимо расширять для тех областей, у которых было больше проблем и нерешенных вопросов этой зимой.
По его словам, местные власти могут сделать вклад в стойкость общин, поскольку они знают, какие объекты нуждаются в модернизации и защите в первую очередь.
Напомним, ранее первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявлял, что пассивная защита второго уровня уже установлена на подавляющем большинстве украинских подстанций.
Он отметил, что бетонные саркофаги доказали свою эффективность, выдерживая многочисленные атаки: некоторые сооружения сохранили оборудование после более чем 20 попаданий дронов типа "Шахед", а также после ракетных ударов.
Правительство подчеркивает экономическую выгоду такого подхода. Строительство одного бетонного саркофага стоит менее 3 млн долларов, что сопоставимо с ценой только одной ракеты для системы ПВО Patriot.