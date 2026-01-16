Бетонні саркофаги зберігають трансформатори навіть після 20 влучань "Шахедів", - Шмигаль

Об'єкти захисту побудовані практично на всіх підстанціях, і вони здатні витримувати до 20 "Шахедів", та навіть влучання ракет.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Захист збудований на переважній більшості, практично на всіх підстанціях. Практично кожен – другого рівня, я маю на увазі, практично кожен бетонний саркофаг сьогодні уже витримав влучання "Шахедів", деякі саркофаги витримали до 20 влучань "шахедів", є влучання ракет", - зазначив Шмигаль.

За його словами, таким чином, пасивний захист другого рівня довів сьогодні свою ефективність, він зберігає трансформаторне обладнання.

"Для порівняння цін. Одна ракета для (системи ППО – ред.) Patriot коштує близько 3 млн доларів. І один захист другого рівня коштує менше 3 млн доларів. Відповідно, витрачати дві-три ракети для збиття балістики, яка летить в трансформатор, економічно, звичайно, дорожче, ніж збудувати пасивний захист", - додав він.

Окрім того, міністр енергетики зазначив, що всі об'єкти, які захищені бетоном та заглиблені під землю – це економічно вигідніше, ніж активно захищати такі об'єкти засобами ППО. До того ж, активний захист має певний відсоток ймовірності того, що удар пройде.

"Тому захист – це вигідно, і його треба продовжувати робити", - підсумував Шмигаль.