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Захисники неба України збили усі "Шахеди" цієї ночі, Олещук розповів про роботу ППО

Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (facebook.com.kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Силами і засобами протиповітряної оборони над Україною були збиті усі дрони-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники застосували у ніч проти 5 липня для чергової повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Зазначається, що загалом ворог застосував для нападу 32 ударні безпілотники, які запускав із районів Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ.

Усі вони були ліквідовані українськими захисниками.

Робота ППО

У відбитті атаки противника були задіяні: 

  • винищувальна авіація,
  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України,
  • підрозділи радіоелектронної боротьби.

Сама бойова робота тривала на території семи областей, а саме:

  • у Миколаївській,
  • Одеській,
  • Херсонській,
  • Дніпропетровській,
  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській областях.

"Дякую за стовідсотковий результат!" - заявив Олещук.

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня через запуск російськими загарбниками ударних безпілотників в різних областях України була оголошена повітряна тривога.

Також стало відомо про роботу сил та засобів ППО в Київській області, а через деякий час - і на підступах до Києва. Крім того, в Одеській області також тривала бойова робота сил ППО.

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ППОАтака дронів