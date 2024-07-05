Защитники неба Украины сбили все "Шахеды" этой ночью, Олещук рассказал о работе ПВО

Отмечается, что в общей сложности враг применил для нападения 32 ударных беспилотника, которые запускал из районов Курска и Приморско-Ахтарска в РФ.

Все они были ликвидированы украинскими защитниками.

Работа ПВО

В отражении атаки противника были задействованы:

истребительная авиация,

зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил,

мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

подразделения радиоэлектронной борьбы

Сама боевая работа продолжалась на территории семи областей, а именно:

в Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Днепропетровской,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской области.

"Спасибо за стопроцентный результат!" - заявил Олещук.

Ночная воздушная атака РФ по Украине

Напомним, в ночь на 5 июля из-за запуска российскими захватчиками ударных беспилотников в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно о работе сил и средств ПВО в Киевской области, а через некоторое время - и на подступах к Киеву. Кроме того, в Одесской области также продолжалась боевая работа сил ППО.