Захисники неба Києва збили цієї ночі близько десятка "Шахедів": деталі ворожої атаки

Зазначається, що на столицю дрони-камікадзе противника типу "Шахед" заходили "кількома хвилями".

Чиновник розповів, що у Києві двічі протягом ночі оголошувалася повітряна тривога, й сумарно вона тривала близько 3 годин

"Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці", - поінформував керівник КМВА.

Він додав, що точні дані про тип та кількість ворожих дронів буде оприлюднена командуванням Повітряних Сил ЗСУ пізніше.

"Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - розповів чиновник.

Нічна атака "Шахедів" на Київ

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 19 жовтня війська РФ запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед" для чергової атаки, й у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, у столиці близько 23:37 також оголосили тривогу, й повідомлялося про роботу ППО у Києві, й було чути вибухи.

Крім того, пізніше, вже після другої години ночі, у Києві знову оголосили повітряну тривогу через фіксацію дрона-камікадзе ворога, який рухався у напрямку міста. Тоді у Києві також велася бойова робота із відбиття атаки БПЛА, й в районі міста пролунали вибухи.