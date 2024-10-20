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Защитники неба Киева сбили этой ночью около десятка "Шахедов": детали вражеской атаки

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты около десяти ударных беспилотников, которые российские захватчики применили для атаки этой ночью. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

Отмечается, что на столицу дроны-камикадзе противника типа "Шахед" заходили "несколькими волнами".

Чиновник рассказал, что в Киеве дважды в течение ночи объявлялась воздушная тревога, и суммарно она длилась около 3 часов

"Приблизительно десяток российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы", - проинформировал руководитель КГВА.

Он добавил, что точные данные о типе и количестве вражеских дронов будут обнародованы командованием Воздушных Сил ВСУ позже.

"Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются", - рассказал чиновник.

Ночная атака "Шахедов" на Киев

Ранее сообщалось, что поздно вечером 19 октября войска РФ запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед" для очередной атаки, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Отметим, в столице около 23:37 также объявили тревогу, и сообщалось о работе ПВО в Киеве, и были слышны взрывы.

Кроме того, позже, уже после двух часов ночи, в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за фиксации дрона-камикадзе врага, который двигался в направлении города. Тогда в Киеве также велась боевая работа по отражению атаки БПЛА, и в районе города раздались взрывы.

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КиевПВОАтака дронов