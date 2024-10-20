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Атака "Шахедів": у Києві було чути вибухи (оновлено)

Київ, Неділя 20 жовтня 2024 02:48
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Атака "Шахедів": у Києві було чути вибухи (оновлено) Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 20 жовтня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Перед тим фіксувався рух ударного безпілотника ворога у напрямку столиці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація в Telegram.

Вибухи було чути в районі міста Київ близько 02.40. Їх було кілька.

Між тим місцева влада заявила про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у столиці.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні керівника КМВА Сергія Попка.

У Києві вдруге за цю ніч оголосили повітряну тривогу. Як і перший раз, вона пов'язана із загрозою дронів-камікадзе російських окупантів.

Оновлено: відбій тривоги

У столиці близько 03.13 оголосили про відбій загрози через ворожі повітряні атаки.

Атака дронів-камікадзе на Київ вночі

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня російські окупанти запустили по України ударні безпілотники типу "Шахед", й у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, й також в районі міста було чути вибухи. Між тим про відбій загрози через "Шахеди" було оголошено близько 01.25.

Проте пізніше, після другої ночі, у Києві знову оголосили повітряну тривогу через дрона-камікадзе противника, який рухався у напрямку столиці.

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Київ Вибухи Атака дронів
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