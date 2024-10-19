У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе, працює ППО

У Києві пізно ввечері, 19 жовтня, оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза ворожих ударних безпілотників типу "Шахед", внаслідок чого розпочата робота систем протиповітряної оборони.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

У столиці залунала сирена щодо загрози повітряних атак близько 23:37.

Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів, та залишатися там до відбою тривоги.

"Увага! Загроза БПЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - розповів начальник КМВА Сергій Попко о 23:41.

Додамо, перед тим у Повітряних силах інформували про рух БПЛА ворога у напрямку Києва

"Київ - загроза застосування ударних БПЛА! До відбою загрози активності БпЛА, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні військових в Telegram.

Оновлено: іде робота ППО

Мер столиці Віталій Кличко розповів у Telegram про роботу ППО у столиці

Додамо, що у столичних пабліках також пишуть, що в районі Києва було чути вибухи.

Зазначимо, що у Київській області також відбивають атаку "Шахедів". Про рух дронів-камікадзе російських окупантів у регіоні, зокрема, інформували у Київській обласній військовій адміністрації.

Додамо, за останніми даними Повітряних сил, "Шахеди", зокрема, були помічені на околицях Києва.

Також варто звернути увагу, що наразі дрони-камікадзе противника були зафіксовані у небі над 8 областями.