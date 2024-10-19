Армія РФ запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Російський агресор запустив у напрямку України дрони типу "Шахед". В багатьох областях оголошено повітряну тривогу через ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 20:00 були зафіксовані пуски "Шахедів" з Єйська (Ростовська область), Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край), Чауди (Крим) та Халіно (Курський район).

Згодом ворожі дрони почали входити у повітряний простір Сумської, Запорізької та Одеської областей.

Станом на 23:21 військові повідомили про рух БпЛА в центрі Вінницької області курсом на Хмельницьку область, а також про рух дрони на півночі Вінницької в напрямку Черкаської області.

Також були помічені БпЛА у Кіровоградській області, курс - західний на Черкаську область.

Дрони рухаються в центрі Полтавської області у напрямку Миргорода, а також на півночі Полтавської області в напрямку півдня.

Крім того, помічені "Шахеди" у Сумській області, рухаються курсом на південь та в районі Сум.

До того ж, безпілотники виявлені у Чернігівській області, рухаються курсом у Київську область в напрямку столиці.

О 23:37 було оголошено повітряну тривогу в Києві через загрозу атак ударних БпЛА.

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Військові зафіксували рух "Шахедів" у Вінницькій області курсом на захід, один з них перебуває в районі Вінниці.

Дрони на межі Хмельницької та Вінницької областей, решта в центрі та півдні, курсом північно-західним.

Безпілотники на півночі Черкаської області, курсом південно-західним.

Також БпЛА на сході Київської області та на околицях Києва, курс південно-західний.

Крім того, дрони-камікадзе на півдні Чернігівщини, курсом на захід.

"Шахеди" у Сумській області, курсом на Полтавську область.

БпЛА у Полтавській області, рухаються курсом на південь.

Дрони в Одеській області, рухаються курсом на захід.

Також повідомляється про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської, Житомирської, Тернопільської, а також Івано-Франківської областей.

О 0:12 військові повідомили про наближення безпілотників до Тернополя.

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Військові повідомляють про рух "Шахедів" в Одеській області в районі Затоки курсом північно-західним.

Також дрони у Сумській та Полтавській областях, рухаються курсом на південь.

Крім того, безпілотники у Чернігівській та Київській областях, рухаються північно-західним курсом.

"Шахеди" у Житомирській області на півдні та в районі Житомира, рухаються курсом на захід.

Повідомляється загрозу застосування ударних БпЛА для Львівської та Рівненської областей.

Наразі мапа повітряних тривог України виглядає так: