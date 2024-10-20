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Удар балістикою по Кривому Розі: постраждали понад десять людей

Кривий Ріг, Неділя 20 жовтня 2024 01:51
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Удар балістикою по Кривому Розі: постраждали понад десять людей Ілюстративне фото: у Кривому Розі через ракетний обстріл постраждали 13 людей (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі, завданого ворогом пізно ввечері 19 жовтня, постраждали понад десять громадян. У місті тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

За його словами, станом на зараз вже відомо про 13 постраждалих у місті після ворожих ракетних ударів із використанням балістики.

Вілкул додав, що одна людина зараз знаходиться в операційній.

"Аварійно-рятувальна операція триває", - розповів керівник Ради оборони Кривого Рогу.

В мережі показали кадри наслідків

Місцеве видання "Свої. Кривий Ріг" оприлюднило фото, на яких показаний згорілий автомобіль після ворожого ракетного обстрілу, пошкоджена крамниця та один з постраждалих з пораненням ноги від уламків.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, у суботу 19 жовтня пізно ввечері російські терористи двічі завдали ударів по Кривому Рогу балістикою.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявляв, що у місті внаслідок ворожих ракетних ударів горіла автівка, але полум'я вже загасили.

Згодом стало відомо, що у Кривому Розі були розпочаті аварійно-рятувальні роботи, й у місті були пошкоджені житлові будинки.

Також мешканців постраждалих будинків закликали звертатися до штабу допомоги людям (у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11).

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Кривий Ріг Ракетний удар
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