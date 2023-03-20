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Захищають Путіна? У Китаї закликали суд Гааги зайняти "неупереджену позицію"

Фото: речник МЗС Китаю Ван Веньбінь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Марія Кучерявець

У МЗС Китаю напередодні візиту Сі Цзіньпіня до Москви вирішили відреагувати на рішення МКС видати ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна. Пекін закликав суд Гааги "зайняти об'єктивну та неупереджену позицію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Вана Веньбіня, якого цитує The Guardian.

"Міжнародний кримінальний суд повинен зайняти об'єктивну та неупереджену позицію, поважати юрисдикційний імунітет глав держав згідно з міжнародним правом", - сказав Ван Веньбінь.

За його словами, МКС має "уникати політизації та політики подвійних стандартів", китайський дипломат цинічно навів приклад пресі, посилаючись на інші військові інтервенції, які не призвели до ордера на арешт глави держави.

Ван Веньбінь вкотре нагадав риторику Пекіна про те, що він продовжуватиме відігравати об’єктивну та справедливу роль в так званій "українській кризі" та конструктивну роль у мирних переговорах.

Нагадаємо, що 17 березня, Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при офісі президента РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Додамо, після цього президент США Джо Байден заявив, що Путін явно скоїв військові злочини.

При цьому в українській розвідці вважають, що це неабияк вплинуло на настрої в Кремлі, де вже шукають наступника Путіну без його участі.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ГаагаКитайМеждународный уголовный суд