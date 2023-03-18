Путін явно скоїв воєнні злочини, - Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає виправданим рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна через воєнні злочини.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Я думаю, що це виправдано", - сказав американський лідер у спілкуванні з журналістами у Білому домі, коментуючи рішення суду Гааги.

Байден також зазначив, що МКС не визнаний Штатами, проте ордер "є дуже сильним аргументом".

"Путін явно скоїв воєнні злочини", - заявив Байден.

Раніше повідомлялося, що перед цим у Держдепартаменті США також заявили про те, що у Штатів немає жодних сумнівів, що РФ скоює воєнні злочини.