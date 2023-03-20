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Защищают Путина? В Китае призвали суд Гааги занять "непредвзятую позицию"

Фото: спикер МИД Китая Ван Вэньбинь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Мария Кучерявец

В МИД Китая в преддверии визита Си Цзиньпиня в Москву решили отреагировать на решение МУС выдать ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. Пекин призвал суд Гааги "занять объективную и беспристрастную позицию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Китая Вана Вэньбиня, которого цитирует The Guardian.

"Международный уголовный суд должен занять объективную и беспристрастную позицию, уважать юрисдикционный иммунитет глав государств согласно международному праву", - сказал Ван Вэньбинь.

По его словам, МУС должен "избегать политизации и политики двойных стандартов", китайский дипломат цинично навел пример прессе, ссылаясь на другие военные интервенции, не приведшие к ордеру на арест главы государства.

Ван Вэньбинь в очередной раз напомнил риторику Пекина о том, что он будет продолжать играть объективную и справедливую роль в так называемом "украинском кризисе" и конструктивную роль в мирных переговорах.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд Гааги выдал международные ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при офисе президента РФ Марии Львовской-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Добавим, после этого президент США Джо Байден заявил, что Путин явно совершил военные преступления.

При этом в украинской разведке считают, что это повлияло на настроения в Кремле, где уже ищут преемника Путину без его участия.

Детальнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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ГаагаКитайМеждународный уголовный суд