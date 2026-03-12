Західні розвідки помітили тривожний сигнал для РФ: що відбувається з російською армією

Армія Російської Федерації увійшла в етап деградації, на який не здатне вплинути навіть стрімке нарощування виробництва ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, західні військові аналітики, посилаючись на дані розвідок, фіксують початок етапу деградації російського війська. Цей процес є комплексним і стосується загальної якості армії окупантів.

Примітно, що посилення військово-промислового комплексу РФ, зокрема виробництво нових ракет та БПЛА, не може зупинити цей занепад. Хоча кількість озброєння зростає, загальний стан армії, її спроможності та якісні показники продовжують погіршуватися.

При цьому раніше низка західних експертів зазначала, що РФ стикається з серйозними проблемами через дефіцит досвідчених молодших офіцерів та зношеність важкої бронетехніки. Попри перехід економіки на «військові рейки», технологічний розрив між російським озброєнням та сучасними західними зразками продовжує збільшуватися.