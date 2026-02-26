Удар по заводу "Іскандерів": у Генштабі розкрили, куди прилетіли "Фламінго"
Українське військове командування офіційно підтвердило, що внаслідок удару по Воткінському заводу, де виробляють ракети "Іскандер-М", "Орєшнік", "Тополь-М" і не тільки, були руйнування в одному з цехів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних сил України в Telegram.
Читайте також: Удар "Фламінго" по заводу "Іскандерів": експерти вказали на три головні особливості
Удар по Воткинському заводу
"Підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 унаслідок ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія), - ідеться в повідомленні Генштабу.
Там не уточнили, чим саме займається цех № 22.
За непідтвердженими даними, цех № 22 Воткінського заводу - це місце остаточної збірки ракет або пов'язаних із нею операцій.
Нові атаки Сил оборони
У Генштабі додали, що в ніч на 26 лютого українські воїни атакували радіолокаційну станцію П-18 "Терек" і радіолокаційну систему РСП-6М2 в тимчасово окупованому Джанкої. Цілі були уражені.
При цьому вчора, 25 лютого, Сили оборони вдарили по складу матеріально-технічних засобів росіян у районі Новозлатополя та пункту управління дронами в районі Полтавки (тимчасово окупована частина Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області.
Також українські захисники уразили командно-спостережний пункт росіян у районі населеного пункту Ясне Сонце Брянської області.
Удар по заводу "Іскандерів"
Нагадаємо, 20 лютого українські воїни завдали удару по Воткинському заводу. Як стало відомо пізніше, для атаки вони використовували ракети українського виробництва "Фламінго".
Президент України Володимир Зеленський розповів, що ракети пролетіли 1400 кілометрів.
Він додав, що всі ракети, які були запущені, долетіли до російського ракетного заводу.
OSINT-аналітики повідомляли, що ракети влучили по корпусу заводу №19 - це гальвано-штампувальний цех.