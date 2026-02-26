Удар по заводу "Іскандерів": у Генштабі розкрили, куди прилетіли "Фламінго"

Українське військове командування офіційно підтвердило, що внаслідок удару по Воткінському заводу, де виробляють ракети "Іскандер-М", "Орєшнік", "Тополь-М" і не тільки, були руйнування в одному з цехів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних сил України в Telegram .

Удар по Воткинському заводу

"Підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 унаслідок ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія), - ідеться в повідомленні Генштабу.

Там не уточнили, чим саме займається цех № 22.

За непідтвердженими даними, цех № 22 Воткінського заводу - це місце остаточної збірки ракет або пов'язаних із нею операцій.

Нові атаки Сил оборони

У Генштабі додали, що в ніч на 26 лютого українські воїни атакували радіолокаційну станцію П-18 "Терек" і радіолокаційну систему РСП-6М2 в тимчасово окупованому Джанкої. Цілі були уражені.

При цьому вчора, 25 лютого, Сили оборони вдарили по складу матеріально-технічних засобів росіян у районі Новозлатополя та пункту управління дронами в районі Полтавки (тимчасово окупована частина Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області.

Також українські захисники уразили командно-спостережний пункт росіян у районі населеного пункту Ясне Сонце Брянської області.