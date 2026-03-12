Западные разведки заметили тревожный сигнал для РФ: что происходит с российской армией

Армия Российской Федерации вошла в этап деградации, на который не способно повлиять даже стремительное наращивание производства ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, западные военные аналитики, ссылаясь на данные разведок, фиксируют начало этапа деградации российского войска. Этот процесс является комплексным и касается общего качества армии оккупантов.

Примечательно, что усиление военно-промышленного комплекса РФ, в частности производство новых ракет и БПЛА, не может остановить этот упадок. Хотя количество вооружения растет, общее состояние армии, ее способности и качественные показатели продолжают ухудшаться.

При этом ранее ряд западных экспертов отмечали, что РФ сталкивается с серьезными проблемами из-за дефицита опытных младших офицеров и изношенности тяжелой бронетехники. Несмотря на переход экономики на "военные рельсы", технологический разрыв между российским вооружением и современными западными образцами продолжает увеличиваться.