Захарова поглузувала з обвалення вежі в Римі. Реакція МЗС Італії: тривожні слова

Журналісти з посиланням на джерела в італійському Міністерстві закордонних справ написали, що глузування речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо обвалу вежі Торре-дей-Конті показало, як низько опустилася Москва.

Джерела в МЗС заявили, що це "жалюгідні, тривожні слова", які "підтверджують безодню вульгарності, в яку занурилося московське керівництво".

Захарова пов'язала надзвичайну подію на вежі з військовою підтримкою Римом України, заявивши, що "доки італійський уряд продовжуватиме витрачати гроші платників податків, Італія, від своєї економіки до своїх веж, повністю розвалиться".

"Ніхто в Італії, взагалі ніхто, ніколи не подумає радіти, спекулювати на інциденті, трагедії, до якої ми, італійський народ, досі всі залучені", - відреагували в МЗС Італії.

Також журналісти ANSA повідомили, що в понеділок, 3 листопада, посла Росії в Італії Олексія Парамонова викликали до італійського МЗС для оголошення йому офіційної ноти після коментарів Захарової.

Частина вежі Торре-дей-Конті у центрі Риму біля Колізею обвалилась 3 листопада.

Внаслідок інциденту постраждали троє людей - робочих-реставраторів. Четвертий робочий залишався під завалами впродовж 10 годин, поки його не дістали. Чоловіка доправили до лікарні.