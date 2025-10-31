У Кремлі знову заговорили про злочини в Бучі

Російська влада вкотре поширює неправдиві твердження про події в Бучі, називаючи задокументовані факти масових убивств і тортур "постановкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Російське керівництво знову заперечує масові злочини, вчинені в Бучі під час окупації. Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що трагедія нібито була "постановкою", посилаючись на відсутність "списків загиблих", які Росія вимагає від України.

Подібні заяви - не що інше, як маніпуляція, спрямована на зміщення акцентів і підрив довіри до доказів.

Після звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ізюма та частини Херсонської області українські та міжнародні слідчі зафіксували численні воєнні злочини Росії: масові поховання, страти мирних мешканців, катування та обстріли житлових кварталів.

Ці дані підтверджені результатами судово-медичних експертиз, свідченнями очевидців і матеріалами міжнародних розслідувань.

Мета дезінформації - тиск і підміна фактів

Заперечення фактів геноциду і насильства - частина інформаційної стратегії Кремля, спрямованої на уникнення відповідальності та тиск на свідків.

Росія активно поширює такі тези в медіапросторі, використовуючи міжнародні майданчики, щоб посіяти сумніви та створити альтернативну версію подій.

Заяви про "фейки" в Бучі збіглися з проведенням форуму "Діалоги про фейки 3.0" під егідою ЮНЕСКО, куди прибула делегація іноземних журналістів.

Мета таких висловлювань - вплинути на сприйняття аудиторії, розмити докази злочинів, а також підготувати інформаційне прикриття для можливих нових актів агресії проти України.