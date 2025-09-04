РФ активізувала стару дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні, - ЦПД

Росія відновила вкиди про "чорну трансплантологію" та "українські ґрунти для ГМО". Це чергова спроба дискредитувати Україну й відвернути увагу від злочинів російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр протидії дезінформації .

Російська пропаганда активізувала давню дезінформаційну кампанію про нібито "чорну трансплантологію" в Україні.

Цього разу речниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв’ю пропагандистам заявила, що Україна з 2022 року "послабила закони про трансплантацію органів" та порівняла ситуацію з Балканами 1990-х, коли "чорна трансплантологія розповзлася по всій Європі".

Ба більше, цього разу Захарова ще більше дала волю фантазії та заявила, що Україна також стала для Заходу "донором ґрунтів, які можна просто вивозити або вирощувати на них заражені ГМО злаки".

В центрі зазначили, що подібні вкиди РФ поширює з 2014 року, хоча жодних доказів "чорної трансплантології" в Україні немає, а всі заяви росіян будуються виключно на маніпуляціях і конспірології.

"Мета кремля - дискредитувати українську медичну систему й державу, підірвати довіру до міжнародних гуманітарних організацій, а також відволікти увагу від воєнних злочинів російської армії", - зазначили в ЦПД.