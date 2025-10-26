ua en ru
Маніпуляція на виборах від РФ: SPRAVDI розвінчав російський фейк

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 10:49
Фото: росіяни знову маніпулюють інформацією на виборах в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Пропаганда РФ поширила фейкову інформацію про нібито "скасування місцевих виборів" в Україні та "втрату легітимності влади".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що 26 жовтня в Україні нібито мали відбутися місцеві вибори, але їх не провели, і це, на її думку, означає втрату легітимності української влади.

Однак ця інформація є маніпуляцією, адже закон України про правовий режим воєнного стану (ст.19) прямо забороняє проведення будь-яких виборів під час війни.

Крім того, Верховна Рада ухвалила Постанову №4621-IX, яка гарантує безперервність роботи місцевих рад на час воєнного стану. Тобто всі повноваження місцевої влади продовжено законно.

Також Захарова перекрутила звернення Асоціації міст України, яке стосувалося лише Києва, а не скасування виборів по всій країні. Таким чином, спроби РФ представити законне рішення української влади як "узурпацію влади" є черговим прикладом пропагандистської дезінформації.

Росія намагається контролювати інтернет

Раніше у ЦПД повідомляли про запровадження в Росії так званого цифрового обліку дітей. Російська влада хоче зобов'язати батьків повідомляти операторів зв'язку, якщо SIM-карта передається дитині.

Ці дані вноситимуть до державної системи моніторингу, що дозволить ідентифікувати неповнолітніх користувачів. Інтернет-платформи, зокрема соцмережі та медіа, муситимуть перевіряти, чи належить номер дитині. Якщо так - обмежувати доступ до певного контенту.

Також загарбники блокують інтернет на окупованих територіях України.

