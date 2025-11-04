Захарова посмеялась над обрушением башни в Риме. Реакция МИД Италии: тревожные слова

Журналисты со ссылкой на источники в итальянском Министерстве иностранных дел написали, что насмешки спикера МИД России Марии Захаровой по поводу обвала башни Торре-дей-Конти показали, как низко опустилась Москва.

Источники в МИД заявили, что это "жалкие, тревожные слова", которые "подтверждают бездну вульгарности, в которую погрузилось московское руководство".

Захарова связала чрезвычайное происшествие на башне с военной поддержкой Римом Украины, заявив, что "пока итальянское правительство будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков, Италия, от своей экономики до своих башен, полностью развалится".

"Никто в Италии, вообще никто, никогда не подумает радоваться, спекулировать на инциденте, трагедии, в которую мы, итальянский народ, до сих пор все вовлечены", - отреагировали в МИД Италии.

Также журналисты ANSA сообщили, что в понедельник, 3 ноября, посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в итальянский МИД для объявления ему официальной ноты после комментариев Захаровой.

Часть башни Торре-дей-Конти в центре Рима возле Колизея обвалилась 3 ноября.

В результате инцидента пострадали три человека - рабочих-реставратора. Четвертый рабочий оставался под завалами в течение 10 часов, пока его не достали. Мужчину доставили в больницу.