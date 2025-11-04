Захарова посмеялась над обрушением башни в Риме. Реакция МИД Италии: тревожные слова

В Министерстве иностранных дел Италии осудили насмешки представительницы МИД России Марии Захаровой над обрушением части римской башни Торре-дей-Конти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ANSA.
Журналисты со ссылкой на источники в итальянском Министерстве иностранных дел написали, что насмешки спикера МИД России Марии Захаровой по поводу обвала башни Торре-дей-Конти показали, как низко опустилась Москва.
Источники в МИД заявили, что это "жалкие, тревожные слова", которые "подтверждают бездну вульгарности, в которую погрузилось московское руководство".
Захарова связала чрезвычайное происшествие на башне с военной поддержкой Римом Украины, заявив, что "пока итальянское правительство будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков, Италия, от своей экономики до своих башен, полностью развалится".
"Никто в Италии, вообще никто, никогда не подумает радоваться, спекулировать на инциденте, трагедии, в которую мы, итальянский народ, до сих пор все вовлечены", - отреагировали в МИД Италии.
Также журналисты ANSA сообщили, что в понедельник, 3 ноября, посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в итальянский МИД для объявления ему официальной ноты после комментариев Захаровой.
Часть башни Торре-дей-Конти в центре Рима возле Колизея обвалилась 3 ноября.
В результате инцидента пострадали три человека - рабочих-реставратора. Четвертый рабочий оставался под завалами в течение 10 часов, пока его не достали. Мужчину доставили в больницу.
Как ранее сообщало РБК-Украина, в октябре Мария Захарова в очередной раз заявила, что массовые расстрелы украинцев в Буче якобы были "постановкой", ссылаясь на отсутствие "списков погибших", которые Россия требует от Украины.
До этого она озвучивала фейковую информацию о якобы "отмене местных выборов" в Украине и "потере легитимности власти". Также Захарова исказила обращение Ассоциации городов Украины, которое касалось только Киева, а не отмены выборов по всей стране.
В сентябре Захарова в интервью пропагандистам заявила, что Украина с 2022 года "ослабила законы о трансплантации органов" и сравнила ситуацию с Балканами 1990-х, когда "черная трансплантология расползлась по всей Европе".
Также она заявила, что Украина стала для Запада "донором почв, которые можно просто вывозить или выращивать на них зараженные ГМО злаки".