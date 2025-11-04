ua en ru
Захарова поглузувала з обвалення вежі в Римі. Реакція МЗС Італії: тривожні слова

Рим, Італія, Вівторок 04 листопада 2025 01:17
UA EN RU
Захарова поглузувала з обвалення вежі в Римі. Реакція МЗС Італії: тривожні слова Фото: спікер МЗС РФ Марія Захарова (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Міністерстві закордонних справ Італії засудили глузування представниці МЗС Росії Марії Захарової з обвалення частини римської вежі Торре-дей-Конті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ANSA.

Журналісти з посиланням на джерела в італійському Міністерстві закордонних справ написали, що глузування речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо обвалу вежі Торре-дей-Конті показало, як низько опустилася Москва.

Джерела в МЗС заявили, що це "жалюгідні, тривожні слова", які "підтверджують безодню вульгарності, в яку занурилося московське керівництво".

Захарова пов'язала надзвичайну подію на вежі з військовою підтримкою Римом України, заявивши, що "доки італійський уряд продовжуватиме витрачати гроші платників податків, Італія, від своєї економіки до своїх веж, повністю розвалиться".

"Ніхто в Італії, взагалі ніхто, ніколи не подумає радіти, спекулювати на інциденті, трагедії, до якої ми, італійський народ, досі всі залучені", - відреагували в МЗС Італії.

Також журналісти ANSA повідомили, що в понеділок, 3 листопада, посла Росії в Італії Олексія Парамонова викликали до італійського МЗС для оголошення йому офіційної ноти після коментарів Захарової.

Частина вежі Торре-дей-Конті у центрі Риму біля Колізею обвалилась 3 листопада.

Внаслідок інциденту постраждали троє людей - робочих-реставраторів. Четвертий робочий залишався під завалами впродовж 10 годин, поки його не дістали. Чоловіка доправили до лікарні.

Вислови Марії Захарової щодо України

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в жовтні Марія Захарова вчергове заявила, що масові ростріли українців у Бучі нібито були "постановкою", посилаючись на відсутність "списків загиблих", які Росія вимагає від України.

До цього вона озвучувала фейкову інформацію про нібито "скасування місцевих виборів" в Україні та "втрату легітимності влади". Також Захарова перекрутила звернення Асоціації міст України, яке стосувалося лише Києва, а не скасування виборів по всій країні.

У вересні Захарова в інтерв’ю пропагандистам заявила, що Україна з 2022 року "послабила закони про трансплантацію органів" та порівняла ситуацію з Балканами 1990-х, коли "чорна трансплантологія розповзлася по всій Європі".

Також вона заявила, що Україна стала для Заходу "донором ґрунтів, які можна просто вивозити або вирощувати на них заражені ГМО злаки".

