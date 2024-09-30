ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загрозливий напрямок. Сили оборони контролюють всю протяжність кордону з Білоруссю, - ДПСУ

Понеділок 30 вересня 2024 10:29
UA EN RU
Загрозливий напрямок. Сили оборони контролюють всю протяжність кордону з Білоруссю, - ДПСУ Фото: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Всі складові Сил оборони України повністю контролюють кордон із Білоруссю. Цей напрямок залишається загрозливим, і Україна продовжує нарощувати оборонні можливості вздовж кордону.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"По кордону з Білоруссю, з країною, яка продовжує підтримувати Росію у війні, ситуація загалом залишається повністю контрольованою. Усі складові Сил оборони України, і прикордонники, і ЗСУ, Нацгвардія, контролюють всю протяжність кордону з Білоруссю", - зазначив він.

Водночас Демченко підкреслив, що порушень чи нестандартних ситуацій на цьому напрямку не фіксується.

Передісторія

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що українські дрони нібито залетіли на територію Білорусі, де були знищені силами ППО.

Лукашенко також пригрозив відповіддю на подібні "провокації" та наказав перекинути війська і техніку, зокрема РСЗВ "Полонез" та ракетні комплекси "Іскандер", у прикордонні Гомельську та Мозирську області.

Водночас українські прикордонники повідомляють, що не спостерігають жодних змін на кордоні з Білоруссю, зокрема щодо переміщення військової техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Білорусь Кордон з Білоруссю Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Росія вночі запустила більше 70 дронів та декілька ракет: скільки збила ППО
Росія вночі запустила більше 70 дронів та декілька ракет: скільки збила ППО
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто