Угрожающее направление. Силы обороны контролируют всю протяженность границы с Беларусью, - ГПСУ

Все составляющие Сил обороны Украины полностью контролируют границу с Беларусью. Это направление остается угрожающим, и Украина продолжает наращивать оборонительные возможности вдоль границы.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

В то же время Демченко подчеркнул, что нарушений или нестандартных ситуаций на этом направлении не фиксируется.

"По границе с Беларусью, со страной, которая продолжает поддерживать Россию в войне, ситуация в целом остается полностью контролируемой. Все составляющие Сил обороны Украины, и пограничники, и ВСУ, Нацгвардия, контролируют всю протяженность границы с Беларусью", - отметил он.

Предыстория

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Белоруссии. Он заявил, что украинские дроны якобы залетели на территорию Беларуси, где были уничтожены силами ПВО.

Лукашенко также пригрозил ответом на подобные "провокации" и приказал опрокинуть войска и технику, в том числе РСЗО "Полонез" и ракетные комплексы "Искандер", в приграничные Гомельскую и Мозырскую области.

В то же время, украинские пограничники сообщают, что не наблюдают никаких изменений на границе с Беларусью, в частности, по перемещению военной техники.

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