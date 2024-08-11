Яка ситуація на кордоні з Білоруссю: що кажуть в ДПСУ

Ситуація на кордоні України з Білоруссю контрольована. Прикордонники не фіксують переміщення техніки чи військ до українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Безпосередньо по кордону ситуація незмінна, вона повністю контрольована. Але звісно ми бачимо, що Білорусь вчергове починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку. Скоріше за все, для того, щоб продовжувати "підігрувати" Росії. Бачимо звинувачення в бік України - це неодноразово вже робилося Лукашенком та всією Білоруссю", - сказав він.

Демченко наголосив, що на даний момент поряд з українським кордоном прикордонники не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу білоруських військ.

"Скоріше за все, у рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде вимушена робити фото і відеоматеріали. Можливо, якісь частини перебуватимуть на напрямку кордону з Україною, але на даний момент поряд з нашим кордоном додаткових сил не фіксується", - зазначив речник.

Він додав, що українські прикордонники продовжують відстежувати ситуацію у Білорусі.