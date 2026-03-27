Норвегія змінює правила для чоловіків з України: хто більше не отримає автоматичний захист

Уряд Норвегії запровадив зміни до правил прийому переміщених осіб з України. Відтепер новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років не отримуватимуть тимчасовий колективний захист автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Норвегії .

Головне: Індивідуальний розгляд: Чоловіки віком 18-60 років тепер мають подавати заяву на притулок за загальною процедурою, а не за спрощеною схемою колективного захисту.

Причина обмежень: Велика кількість біженців спричинила тиск на ринок житла та муніципальні послуги в Норвегії.

Винятки: Нововведення не торкнуться хворих, евакуйованих за медпрограмою, батьків-одинаків та тих, хто вже має статус захисту в Норвегії.

Тенденція в ЄС: Данія також розглядає можливість відмови у захисті чоловікам 23-60 років та вихідцям із 14 "безпечних" регіонів України.

Чому запровадили обмеження

Згідно з рішенням, українські чоловіки призовного віку тепер повинні подавати заяву на отримання притулку за звичайними індивідуальними правилами, а не на підставі спрощеного колективного захисту. Нововведення набудуть чинності найближчим часом.

За словами міністерки юстиції, Норвегія прийняла найбільше українців серед скандинавських країн, що спричинило тиск на муніципальні послуги та дефіцит житла.

"Ми посилюємо обмеження. Також уряд вважає важливим, щоб якомога більше людей залишалися в Україні для участі в оборонній боротьбі та підтримки суспільства", - наголосила Аас-Хансен.

Кого не торкнуться зміни

Нові правила не поширюватимуться на українців, які вже отримали тимчасовий захист у Норвегії. Також передбачено винятки для таких категорій новоприбулих чоловіків:

документально звільнені від служби або очевидно не здатні її проходити;

евакуйовані за програмою медичної евакуації;

батьки, які одноосібно опікуються дітьми, що прибули разом із ними або вже перебувають у Норвегії.

Ситуація в інших країнах

Схожі обмеження розглядає і Данія. Копенгаген може зупинити надання захисту чоловікам віком 23-60 років, а також новоприбулим із 14 регіонів України, які вважаються менш постраждалими від бойових дій.

Водночас у ЄС раніше зазначали, що рішення про тимчасовий захист має однаково застосовуватися до всіх українців, незалежно від статі чи віку.