Загроза ракет і дронів. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу

Сигнал повітряної тривоги оголошено у більшості областей України вночі неділі, 1 жовтня. Попереджають про загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на карту повітряних тривог та Telegram-канал Повітряних сил.

Військові попередили про загрозу ракетних ударів супротивника в областях, де було оголошено тривогу. Окрім цього раніше повідомлялось про вибухи у Харкові - місто перебуває під ракетною атакою.

Також про вибухи повідомлялось в Одесі та області - південь України в черговий раз зазнав атаки ворожими безпілотниками.

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять перебувати в укриттях та зберігати спокій.

Оновлено о 02:00.

В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях оголошено про відбій повітряної тривоги.

Оновлено 01:50.

У Повітряних силах попередили про загрозу атаки безпілотників у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Окрім цього повідомляється про звуки вибухів в Умані, Черкаської області.

А ось у Донецькій, Запорізькій та Харківській області - загроза застосування балістичного озброєння.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Обстріли України

Російські війська регулярно завдають ударів по Україні дронами та ракетами. В ніч на четвер, 28 вересня, росіяни запустили 44 дрони-камікадзе.

В Черкаській області лунали вибухи, працювала ППО. Крім того, була атака на Кіровоградську та Одеську області. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 34 ворожі цілі.

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