Є влучання. В ОВА розповіли про наслідки атаки дронів на Кіровоградську область

Російські війська під час масованої атаки по Україні дронами-камікадзе, атакували і Кіровоградську область. Є влучання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину "шахедів" над областю знищено. Проте є й влучання", - розповів він.

Як зазначив голова ОВА, попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

"На місці події - усі відповідні служби", - додав Райкович.

Обстріл України 28 вересня

У ніч проти 28 вересня росіяни знову влаштували повітряну атаку по території України. Повітряні сили повідомляли про застосування росіянами ракет та ударних БПЛА типу "Shahed". Тривога охопила центр та південь України. Зокрема, на Черкащині лунали вибухи, працювала ППО. Росія запустила Україною 44 дрона-камікадзе, 34 з яких вдалося збити.