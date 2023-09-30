В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали звуки вибухів сьогодні ввечері, 30 вересня. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"В Одесі чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що в напрямок Одеської області з Чорного моря рухаються ударні безпілотники.

Мешканців закликають знаходитися в укриттях під час повітряної тривоги або дотримуватись правила "двох стін".

Згодом в Одесі пролунали повторні вибухи.

Обстріли Одеси

Протягом останніх місяців росіяни все частіше б'ють ракетами та дронами по південних містах України. Це здебільшого пов'язано з виходом Росії з "зернової угоди". Окупанти намагаються знищити дедалі більше зернових культур, щоб завадити Україні відправляти гуманітарну допомогу країнам, які цього потребують.

Так в ніч на 25 вересня росіяни вдалися до комбінованої атаки по Україні. Вибухи лунали в Одеській області та у Кривому Розі. Зокрема, загарбники обстріляли припортову інфраструктуру Одеської області. В Одесі пошкоджено морвокзал, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Також зруйновано зерносховища.

Окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет "Калібр", дві протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 "Шахедів". Наші сили ППО збили 30 повітряних цілей ворога.