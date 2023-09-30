ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі пролунали вибухи

Одеса, Субота 30 вересня 2023 23:20
UA EN RU
В Одесі пролунали вибухи Фото: в Одесі пролунали вибухи ввечері 30 вересня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одесі пролунали звуки вибухів сьогодні ввечері, 30 вересня. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В Одесі чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що в напрямок Одеської області з Чорного моря рухаються ударні безпілотники.

Мешканців закликають знаходитися в укриттях під час повітряної тривоги або дотримуватись правила "двох стін".

Згодом в Одесі пролунали повторні вибухи.

Обстріли Одеси

Протягом останніх місяців росіяни все частіше б'ють ракетами та дронами по південних містах України. Це здебільшого пов'язано з виходом Росії з "зернової угоди". Окупанти намагаються знищити дедалі більше зернових культур, щоб завадити Україні відправляти гуманітарну допомогу країнам, які цього потребують.

Так в ніч на 25 вересня росіяни вдалися до комбінованої атаки по Україні. Вибухи лунали в Одеській області та у Кривому Розі. Зокрема, загарбники обстріляли припортову інфраструктуру Одеської області. В Одесі пошкоджено морвокзал, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Також зруйновано зерносховища.

Окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет "Калібр", дві протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 "Шахедів". Наші сили ППО збили 30 повітряних цілей ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух
NEWS
Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі
Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних