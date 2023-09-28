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Росіяни вночі атакували "Шахедами" Одеську область

Одеська область, Четвер 28 вересня 2023 08:48
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Росіяни вночі атакували "Шахедами" Одеську область Фото: росіяни вночі атакували "Шахедами" Одеську область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 28 вересня в черговий раз атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вночі російські терористи знов атакували Одеську область ударними безпілотниками. Наші сили ППО відпрацювали на відмінно", - написав Кіпер.

За його словами, влучань, руйнувань та постраждалих внаслідок обстрілу немає. Було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів".

Нічна атака по Україні 28 вересня

Повітряну тривогу на півдні України оголосили ввечері 27 вересня. Загроза тривала до 4:00 ранку.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливі удари дронами у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Як зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, атака була масованою.

Загалом російські війська атакували Україну 44 ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 безпілотники.

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