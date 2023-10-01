Росія обстріляла Харків ракетами: пролунало щонайменше три вибухи
У Харкові сьогодні вночі, 1 жовтня пролунали вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
В Харкові пролунало щонайменше три вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в області.
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію про вибухи і зазначив, що місто під ракетним ударом.
Мешканців закликають знаходитися в укриттях під час повітряної тривоги або дотримуватись правила "двох стін".
Обстріли України
Російські війська регулярно завдають ударів по Україні дронами та ракетами. В ніч на четвер, 28 вересня, росіяни запустили 44 дрони-камікадзе.
В Черкаській області лунали вибухи, працювала ППО. Крім того, була атака на Кіровоградську та Одеську області. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 34 ворожі цілі.
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