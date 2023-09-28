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В Черкаській області вибухи: працює ППО

Четвер 28 вересня 2023 02:48
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В Черкаській області вибухи: працює ППО Фото: в Черкаській області працює ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 28 вересня в Черкаській області пролунали вибухи, там працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Зазначимо, що з 2:10 в області оголошено повітряну тривогу. Табурець заявив про підвищену небезпеку для регіону.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", - сказав він.

Нічна атака 28 вересня

В ніч на 28 вересня росіяни знову влаштували повітряну атаку на територію України. Повітряні сили повідомляли про застосування росіянами ракет та ударних БпЛА типу "Shahed".

На момент публікації тривогу оголошено в Сумьскій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

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Черкасская область Війна Росії проти України
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