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Угроза ракет и дронов. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога

Воскресенье 01 октября 2023 01:33
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Угроза ракет и дронов. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги объявлен в большинстве областей Украины в ночь на воскресенье, 1 октября. Предупреждают об угрозе вражеских атак с применением ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту воздушных тревог и Telegram-канал Воздушных сил.

Военные предупредили об угрозе ракетных ударов противника в областях, где была объявлена тревога. Кроме этого, ранее сообщалось о взрывах в Харькове - город находится под ракетной атакой.

Также о взрывах сообщалось в Одессе и области - юг Украины в очередной раз подвергся атаке вражескими беспилотниками.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях и сохранять спокойствие.

Угроза ракет и дронов. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обстрелы Украины

Российские войска регулярно наносят удары по Украине дронами и ракетами. В ночь на четверг, 28 сентября, россияне запустили 44 дрона-камикадзе.

В Черкасской области раздавались взрывы, работала ПВО. Кроме того была атака на Кировоградскую и Одесскую области. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 34 вражеских цели.

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