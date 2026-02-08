Загроза для Одеси та Миколаєва: у РФ розробили новий надводний дрон

Російський науково-виробничий центр "Ушкуйник" повідомив про проведення випробувань безекіпажного катера під назвою "Скорлупа", ключовою особливістю якого стала система управління через оптоволоконний кабель.

У корпусі катера передбачено окремий відсік із розсувною стулкою, призначений для розміщення FPV-дронів.

За наявними даними, всередині можуть перебувати до двох безпілотників. У випробуваннях використовувалися FPV-дрони "Князь Вандал Новгородський", також відомі під скороченням КВН, виконані в оптоволоконній версії.

Сценарій застосування і скритність

Випробування проходили в акваторії Чорного моря. На опублікованих кадрах видно, як з корпусу катера відкривається люк, після чого FPV-дрон злітає, деякий час маневрує, а потім умовно атакує морську ціль, яка, ймовірно, імітує аналогічний БЕК.

Використання оптоволоконного зв'язку істотно знижує ймовірність виявлення таких засобів, оскільки катер не випромінює радіосигналів. Невеликі розміри платформи додатково ускладнюють її виявлення.

Потенційні ризики для узбережжя

Хоча офіційно заявляється, що подібні катери призначені для перехоплення морських дронів, їхні характеристики дають змогу розглядати й ударне застосування.

Відстань від узбережжя Одеси і Миколаєва до тимчасово окупованих територій становить близько 60 км, що вкладається в заявлені параметри FPV-дронів на оптоволокні з дальністю до 50-65 км.

Ймовірними цілями таких дронів можуть стати елементи протиповітряної оборони та інші об'єкти, розміщені поблизу узбережжя.