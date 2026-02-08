Угроза для Одессы и Николаева: в РФ разработали новый надводный дрон

В РФ заявили о якобы серийном выпуске нового морского БПЛА. Такие разработки потенциально расширяют спектр угроз для прибрежных районов Украины, в том числе для Одесской и Николаевской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Российский научно-производственный центр "Ушкуйник" сообщил о проведении испытаний безэкипажного катера под названием "Скорлупа", ключевой особенностью которого стала система управления через оптоволоконный кабель.
В корпусе катера предусмотрен отдельный отсек с раздвижной створкой, предназначенный для размещения FPV-дронов.
По имеющимся данным, внутри могут находиться до двух беспилотников. В испытаниях использовались FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский", также известные под сокращением КВН, выполненные в оптоволоконной версии.
Испытания проходили в акватории Черного моря. На опубликованных кадрах видно, как из корпуса катера открывается люк, после чего FPV-дрон взлетает, некоторое время маневрирует, а затем условно атакует морскую цель, вероятно имитирующую аналогичный БЭК.
Использование оптоволоконной связи существенно снижает вероятность обнаружения таких средств, поскольку катер не излучает радиосигналов. Небольшие размеры платформы дополнительно осложняют ее выявление.
Хотя официально заявляется, что подобные катера предназначены для перехвата морских дронов, их характеристики позволяют рассматривать и ударное применение.
Расстояние от побережья Одессы и Николаева до временно оккупированных территорий составляет около 60 км, что укладывается в заявленные параметры FPV-дронов на оптоволокне с дальностью до 50–65 км.
Вероятными целями таких дронов могут стать элементы противовоздушной обороны и другие объекты, размещенные вблизи побережья.
Напоминаем, что европейский оборонный сектор активизировал переход от опытных разработок к серийному производству систем противодействия беспилотникам, реагируя на нарастающую угрозу со стороны доступных и массово применяемых БПЛА.
Отметим, что подходы к ведению войны, сформированные практикой актуальных конфликтов, все активнее учитываются при модернизации армий стран НАТО, где новые разработки одновременно затрагивают сферу беспилотных технологий и средства повышения живучести бронетехники на поле боя.