Франція показала захист бронетехніки від FPV-дронів: що відомо

Військові розробки, продиктовані досвідом сучасних конфліктів, поступово знаходять відображення в арміях країн НАТО. Нові рішення охоплюють одразу кілька напрямків - від безпілотників до захисту бронетехніки на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defense Express.

Французькі військові продемонстрували низку технологічних рішень для ведення сучасної війни, над якими працювали протягом кількох років.

Презентація пройшла на тлі переосмислення бойового досвіду останніх років і показала, як змінюються підходи до оснащення сухопутних підрозділів.

Демонстрація нових рішень для поля бою

Цього тижня бійці 2-ї бронетанкової бригади Збройних сил Франції провели показ своїх розробок у таборі де Бюш.

Представлені зразки включали електричні байки, безпілотники з підвішеними боєприпасами, оптоволоконні дрони, а також наземні роботизовані комплекси.

. Судячи з характеру рішень, при їх створенні враховувалися висновки, зроблені на основі російсько-української війни.

Захист бронетехніки від FPV-дронів

Окрему увагу на демонстрації приділили пасивному захисту бронетехніки від атак FPV-дронів. Французька сторона представила конструкцію, призначену для інтеграції на бронемашини VBCI.

На опублікованих знімках помітні елементи, що візуально нагадують так звані "кульбаби" або "їжаки", які раніше застосовувалися російською стороною.

Питання ефективності та походження конструкції

Залишається незрозумілим, чи було це рішення запозичене, чи розроблене незалежно, оскільки стверджується, що французькі підрозділи працювали над ним близько двох років.

При цьому самі російські військові раніше скаржилися, що масивні захисні конструкції прискорюють знос трансмісії і негативно впливають на ресурс техніки.

Водночас у відкритих джерелах регулярно з'являються зображення бронемашин із подібним захистом - як у російських військ, так і в Сил оборони України.

Це дає змогу припустити, що ефективність таких рішень переважує експлуатаційні недоліки.

Додатковий контекст

На початку поточного року стало відомо, що в Росії було запатентовано аналогічний пасивний захисний комплекс від FPV-дронів під позначенням "Кульбаба".