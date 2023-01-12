UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загроза наступу з Білорусі буде зберігатися наступного року: у Генштабі назвали причини

Фото: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Потенційна загроза наступу Збройних сил Росії з території Білорусі буде зберігатися протягом наступного року. Це пов'язано з тим, що російське угруповання військ буде розгорнуто в Білорусі з метою проведення навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він повідомив, що на території Білорусі заплановано проведення спільного оперативного навчання Збройних сил РФ та Білорусі під назвою "Щит союза-2023".

При цьому замість навчання "Центр-2023" заплановано провести маневри ЗС Росії та Білорусі "Запад-2023".

Громов зазначив, що особливістю даних заходів є те, що в обох випадках на території Білорусі буде розгорнуто російське угруповання військ, яке може бути використане для відповідних дій.

"Виходячи з зазначеного, протягом наступного року потенційна загроза наступу ЗС РФ з території Білорусі буде зберігатися. На даний час заходів з формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних з території Білорусі не спостерігається", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Міноборони Білорусі прозвітувало про так зване "нарощення" ППО спільно з росіянами.

При цьому у Держприкордонній службі зазначали, що Росія та Білорусь нагнітають ситуацію на кордоні, проте провокації в безпосередній близькості до держрубежу не фіксуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьРосійська ФедераціяВійна Росії проти України