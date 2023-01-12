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Угроза наступления с Беларуси будет сохраняться в следующем году: в Генштабе назвали причины

Фото: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Потенциальная угроза наступления Вооруженных сил России с территории Беларуси будет сохраняться в течение следующего года. Это связано с тем, что российская группировка войск будет развернута в Беларуси с целью проведения учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

Он сообщил, что на территории Беларуси запланировано проведение совместного оперативного обучения Вооруженных сил РФ и Беларуси под названием "Щит союза-2023".

При этом вместо обучения "Центр-2023" планируется провести маневры ВС России и Беларуси "Запад-2023".

Громов отметил, что особенностью данных мероприятий является то, что в обоих случаях на территории Беларуси будет развернута российская группировка войск, которая может быть использована для соответствующих действий.

"Исходя из указанного, в течение следующего года потенциальная угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси будет сохраняться. В настоящее время мер по формированию противником ударной группировки для возобновления наступательных с территории Беларуси не наблюдается", - сказал он.

Напомним, ранее Минобороны Беларуси отчиталось о так называемом "наращивании" ПВО совместно с россиянами.

При этом в Госпогранслужбе отмечали, что Россия и Беларусь нагнетают ситуацию на границе, однако провокации в непосредственной близости к госрубежу не фиксируются.

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