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Нагнітають, але без провокацій. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 15:34
Нагнітають, але без провокацій. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю Фото: прикордонники розповіли про поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація та Білорусь зараз нагнітають ситуацію на кордоні, проте українські прикордонники не фіксують провокацій в безпосередній близькості до держрубежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі національного телемарафону.

Демченко розповів, що нині в ДПСУ не фіксують з боку Білорусі таких провокацій як переміщення техніки чи польоти важкої авіації близько до кордону.

"Проте ми готові до розвитку будь-чого, що може здійснити Росія на цьому напрямку", - заявив він.

Речник ДПСУ також наголосив, що ворог постійно нагнітає ситуацію повідомленнями про нарощення так званого регіонального угруповання військ союзної держави.

"Тож ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби повторного вторгнення на територію України дати відсіч", - наголосив Демченко.

За його словами, на цьому напрямку Росія і Білорусь постійно тримають у напрузі Сили оборони, зокрема і спільними навчаннями. Проте він також додав, що українські захисники постійно зміцнюють свої позиції та укріплюють кордон.

Нагадаємо, Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордону України

До того ж Мінськ заявив, що під час наступних спільних навчань з РФ вони задіють всі полігони. Також Лукашенко назвав дату коли плануються ці навчання.

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