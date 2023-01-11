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У Білорусі звітують про "нарощення" сил ППО з росіянами

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Мінськ, Середа 11 січня 2023 12:16
У Білорусі звітують про "нарощення" сил ППО з росіянами Фото: в Білорусі звітують про "нарощення" сил ППО з росіянами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Білорусі заявило про так зване "нарощення" протиповітряної оборони спільно з російськими окупантами. Там відзвітували, що зенітники вже заступили до бойового чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РБ.

"За планом командувача ВПС та військами ППО Республіки Білорусь здійснено нарощування сил протиповітряної оборони РГВ(с) Білорусі та Росії. Зенітні ракетні підрозділи висунулися у призначені райони та заступили на бойове чергування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни продовжують перекидати до Білорусі свою авіацію. Як відомо з відкритих джерел, станом на початок січня до РБ вже прибули 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 та Ка-52.

Втім, у британській розвідці вважають, що розгортання російської авіації в Білорусі, найімовірніше, є навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Білорусі знову продовжило спільні з армією РФ навчання. Вони триватимуть щонайменше до 16 січня.

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