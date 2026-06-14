Загроза на десятиліття: як війна вже вплинула на здоров'я українців і що буде далі

Головне: Дефіцит сну: через хронічний стрес та постійну тривожність українці стали спати в середньому на 40 хвилин менше, що провокує загострення серцево-судинних та ендокринних захворювань.

через хронічний стрес та постійну тривожність українці стали спати в середньому на 40 хвилин менше, що провокує загострення серцево-судинних та ендокринних захворювань. Масштабна криза: близько 10 мільйонів українців потребують допомоги через погіршення психічного здоров'я, а ознаки професійного вигорання мають до 80% медиків у прифронтових зонах.

близько 10 мільйонів українців потребують допомоги через погіршення психічного здоров'я, а ознаки професійного вигорання мають до 80% медиків у прифронтових зонах. Ризик для економіки: без впровадження глобальних програм реабілітації захворюваність на хронічні недуги може зрости на 20-30%, що загрожує передчасним старінням та втратою трудового потенціалу країни.

без впровадження глобальних програм реабілітації захворюваність на хронічні недуги може зрости на 20-30%, що загрожує передчасним старінням та втратою трудового потенціалу країни. Тривалі наслідки: ментальний вплив війни буде довгостроковим - за аналогією з досвідом Чорнобиля, постраждалі можуть відчувати наслідки десятиліттями.

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"Ціна війни": що змінилося у стані здоров'я

З початку повномасштабного вторгнення до традиційних факторів ризику для здоров'я українців додалися вимушені переміщення, повітряні тривоги та нестабільність в енергосистемі.

"Наші дослідження свідчать, що українці тепер сплять у середньому на 40 хвилин менше. Додайте до цього економічну невизначеність - у результаті маємо постійне психоемоційне перенапруження, підвищену тривожність та хронічну емоційну втому", - розповідає Богдан Божук.

За словами фахівця, це вже призводить до загострення серцево-судинних, ендокринних захворювань та проблем із травленням.

Психічне здоров'я: 10 мільйонів у зоні ризику

Найбільший удар припадає на ментальну сферу. З початку повномасштабного вторгнення кількість випадків із симптомами психічних розладів (зокрема ПТСР) зросла у 3-5 разів.

Ситуація критична серед тих, хто щодня працює з наслідками війни. Так, близько 80% медперсоналу у прифронтових регіонах демонструють ознаки професійного вигорання.

В цілому по країні, за оцінкою фахівця, близько 10 мільйонів українців потребують допомоги через погіршення стану психічного здоров'я.

Як війна вплинула на здоров'я українців (інфографіка: РБК-Україна)

Які наслідки чекають на нас далі

Експерт наголошує: якщо Україна не розгорне масштабні програми підтримки здоров’я та реабілітації, країна зіткнеться з серйозною кризою трудового потенціалу.

"Якщо нічого не робити, то можемо прогнозувати зростання хронічних неінфекційних захворювань, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та серцево-судинних патологій приблизно на 20-30%", - попереджає Божук.

Ще одна небезпека, яку вже фіксують в Інституті медицини праці - передчасне старіння та інвалідизація працездатного населення.

Експерт підкреслює: ментальні наслідки війни можуть бути тривалими, нагадуючи за своєю складністю досвід Чорнобиля, з наслідками якого постраждалі живуть десятиліттями.