До "Доступних ліків" додадуть понад 50 препаратів: як їх отримати безкоштовно

До програми "Доступні ліки" додають понад 50 нових препаратів. Українці зможуть отримувати більше ліків за електронним рецептом з липня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко .

Головне: Розширення програми: З липня 2026 року до урядової програми "Доступні ліки" додадуть ще 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів.

З липня 2026 року до урядової програми "Доступні ліки" додадуть ще 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів. Для яких хвороб: Нові препарати призначені для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушень ритму, зниження холестерину, терапії після інфаркту та профілактики інсультів.

Нові препарати призначені для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушень ритму, зниження холестерину, терапії після інфаркту та профілактики інсультів. Рекордне фінансування: У 2026 році бюджет програми збільшили до 8,7 млрд гривень.

У 2026 році бюджет програми збільшили до 8,7 млрд гривень. Як отримати безкоштовно: Пацієнту необхідно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт та отоварити його в аптеці з позначкою "Тут є Доступні ліки".

Які препарати додадуть до програми

За словами Свириденко, до оновленого переліку "Доступних ліків" увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів.

Йдеться про препарати для:

контролю артеріального тиску;

лікування серцевої недостатності;

лікування порушень серцевого ритму;

профілактики тромбоутворення;

зниження рівня холестерину;

терапії після інфаркту міокарда;

лікування пацієнтів із підвищеним ризиком інсульту.

Новий перелік почне діяти з липня 2026 року.

Як отримати ліки

Для отримання препаратів за програмою необхідно:

звернутися до сімейного або лікуючого лікаря;

отримати електронний рецепт;

звернутися до аптеки, яка бере участь у програмі та має позначку "Тут є Доступні ліки".

Після цього пацієнт може отримати препарат безкоштовно або з визначеною доплатою залежно від конкретного лікарського засобу.

Що зміниться для українських виробників

Уряд також планує посилити підтримку вітчизняної фармацевтичної галузі.

Як пояснила Свириденко, якщо український виробник пропонуватиме препарат, який відповідає встановленим вимогам і має найнижчу ціну, він зможе отримати перевагу під час включення до програми.

У Кабміні вважають, що такий підхід сприятиме розвитку українського фармацевтичного виробництва та допоможе забезпечити стабільні поставки необхідних ліків для пацієнтів.

Скільки українців уже користуються програмою

Прем'єр-міністерка нагадала, що програма "Доступні ліки" дозволяє отримувати необхідні препарати безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

У 2026 році фінансування програми збільшили до 8,7 млрд гривень.

За весь час її існування програмою скористалися понад 6 млн українців. Лише від початку цього року ліки за програмою отримали майже 2 млн пацієнтів.