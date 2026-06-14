Угроза на десятилетия: как война уже повлияла на здоровье украинцев и что будет дальше

Хронический стресс, бессонница и постоянная тревога стали новыми "профессиональными рисками" для миллионов украинцев. Без системной государственной поддержки уже в ближайшее время заболеваемость хроническими недугами может вырасти на 30%.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Института медицины труда им. Ю. И. Кундиева НАМН Украины Богдан Божук.
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С начала полномасштабного вторжения к традиционным факторам риска для здоровья украинцев добавились вынужденные перемещения, воздушные тревоги и нестабильность в энергосистеме.
"Наши исследования показывают, что украинцы теперь спят в среднем на 40 минут меньше. Добавьте к этому экономическую неопределенность - в результате имеем постоянное психоэмоциональное перенапряжение, повышенную тревожность и хроническую эмоциональную усталость", - рассказывает Богдан Божук.
По словам специалиста, это уже приводит к обострению сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний и проблем с пищеварением.
Наибольший удар приходится на ментальную сферу. С начала полномасштабного вторжения количество случаев с симптомами психических расстройств (в частности ПТСР) выросло в 3-5 раз.
Ситуация критическая среди тех, кто ежедневно работает с последствиями войны. Так, около 80% медперсонала в прифронтовых регионах демонстрируют признаки профессионального выгорания.
В целом по стране, по оценке специалиста, около 10 миллионов украинцев нуждаются в помощи из-за ухудшения состояния психического здоровья.
Эксперт отмечает: если Украина не развернет масштабные программы поддержки здоровья и реабилитации, страна столкнется с серьезным кризисом трудового потенциала.
"Если ничего не делать, то можем прогнозировать рост хронических неинфекционных заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий примерно на 20-30%", - предупреждает Божук.
Еще одна опасность, которую уже фиксируют в Институте медицины труда - преждевременное старение и инвалидизация трудоспособного населения.
Эксперт подчеркивает: ментальные последствия войны могут быть длительными, напоминая по своей сложности опыт Чернобыля, с последствиями которого пострадавшие живут десятилетиями.
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