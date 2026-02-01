Китай створив ракету, що загрожує авіації США: що відомо про PL-17

Китай несподівано "засвітив" нову далекобійну ракету PL-17 із дальністю до 500 км. Опубліковане фото спричинило занепокоєння у США, адже йдеться про зброю, здатну кардинально змінити баланс сил у повітрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як зазначає видання, у США звернули увагу на нетипову для Китаю відкритість - детальні зображення ракети фактично не приховуються, попри традиційну закритість Пекіна в питаннях нових озброєнь.
PL-17 - не зовсім нова розробка. Перші якісні знімки цієї ракети з’явилися ще у 2016 році, коли винищувач Shenyang J-16 ніс дві невідомі на той момент ракети. Офіційно ж фото PL-17 було оприлюднене лише у 2023 році.
За оцінками експертів, ракета фактично існує близько десяти років і за цей час могла стати масовою та інтегруватися на різні носії.
За наявними даними, дальність пуску PL-17 оцінюється у 300–500 кілометрів. Такий показник забезпечується двохімпульсним двигуном, що й пояснює значні габарити ракети.
Довжина PL-17 становить близько 6 метрів, що майже на два метри більше, ніж у американської AIM-120 або її китайського аналога PL-15.
Китайська ракета має власну радіолокаційну головку самонаведення, однак на максимальних дистанціях цього недостатньо. Для ефективного ураження цілі PL-17 потребує постійного оновлення даних про точку зустрічі.
Забезпечувати таку інформацію мають насамперед літаки далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), що є ключовим елементом концепції застосування цієї зброї.
Аналітики зазначають, що PL-17 навряд чи є оптимальним засобом для знищення маневрових винищувачів на максимальних дальностях. Натомість її основне призначення - ураження літаків ДРЛВ, повітряних танкерів та інших великих повітряних бортів.
Особливу увагу експерти приділяють можливості атакувати паливозаправники, без яких бойова авіація США втрачає значну частину ефективності.
У Defense Express наголошують: ураження повітряних танкерів може суттєво обмежити здатність США проводити далекі авіаційні операції, багатогодинні патрулювання та швидку концентрацію сил у небі.
У такому разі значна частина американської авіації буде змушена діяти з обмеженої кількості передових авіабаз, які перебувають у зоні ураження китайських ракет.
"І хоча у США наразі вже є аналогічні далекобійні ракети - AIM-174B, конвертовані у ракети повітряного бою SM-6, що повинні мати дальність у 500+ км, існує питання кількості цих засобів. А також того, що китайські повітряні сили на тихоокеанському повітряному театрі бойових дій мають коротке та міцне континентальне плече логістики, що жодними ракетами не виправиш", - зазначається в матеріалі.
Нещодавно в Китаї зафіксували появу нового невідомого літака, який за своїми характеристиками та зовнішнім виглядом може належати до винищувачів шостого покоління. На оприлюднених відео він летить у парі з Chengdu J-20 - п’ятим поколінням винищувачів, що вважається одним із найсучасніших у складі ВПС КНР.
Згодом Китай підняв у повітря ще одну перспективну бойову машину нового покоління, якій присвоїли позначення J-36.
Раніше РБК-Україна також повідомляло, що, за оцінками Пентагону, Пекін суттєво прискорив модернізацію своїх збройних сил та активно нарощує ядерний потенціал.
Крім того, раніше з’являлася інформація, що китайський винищувач-невидимка Shenyang J-35, ймовірно, вперше здійснив зліт із використанням електромагнітної катапульти (EMALS) з борту нового авіаносця "Фуцзянь".