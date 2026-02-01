Китай створив ракету, що загрожує авіації США: що відомо про PL-17

Як зазначає видання, у США звернули увагу на нетипову для Китаю відкритість - детальні зображення ракети фактично не приховуються, попри традиційну закритість Пекіна в питаннях нових озброєнь.

Ракета, про яку відомо вже майже 10 років

PL-17 - не зовсім нова розробка. Перші якісні знімки цієї ракети з’явилися ще у 2016 році, коли винищувач Shenyang J-16 ніс дві невідомі на той момент ракети. Офіційно ж фото PL-17 було оприлюднене лише у 2023 році.

За оцінками експертів, ракета фактично існує близько десяти років і за цей час могла стати масовою та інтегруватися на різні носії.

Дальність до 500 км і гігантські габарити

За наявними даними, дальність пуску PL-17 оцінюється у 300–500 кілометрів. Такий показник забезпечується двохімпульсним двигуном, що й пояснює значні габарити ракети.

Довжина PL-17 становить близько 6 метрів, що майже на два метри більше, ніж у американської AIM-120 або її китайського аналога PL-15.

Як працює наведення на таких відстанях

Китайська ракета має власну радіолокаційну головку самонаведення, однак на максимальних дистанціях цього недостатньо. Для ефективного ураження цілі PL-17 потребує постійного оновлення даних про точку зустрічі.

Забезпечувати таку інформацію мають насамперед літаки далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), що є ключовим елементом концепції застосування цієї зброї.

Не для винищувачів: справжня ціль - стратегічна авіація

Аналітики зазначають, що PL-17 навряд чи є оптимальним засобом для знищення маневрових винищувачів на максимальних дальностях. Натомість її основне призначення - ураження літаків ДРЛВ, повітряних танкерів та інших великих повітряних бортів.

Особливу увагу експерти приділяють можливості атакувати паливозаправники, без яких бойова авіація США втрачає значну частину ефективності.

Загроза для всієї авіаційної концепції США

У Defense Express наголошують: ураження повітряних танкерів може суттєво обмежити здатність США проводити далекі авіаційні операції, багатогодинні патрулювання та швидку концентрацію сил у небі.

У такому разі значна частина американської авіації буде змушена діяти з обмеженої кількості передових авіабаз, які перебувають у зоні ураження китайських ракет.

"І хоча у США наразі вже є аналогічні далекобійні ракети - AIM-174B, конвертовані у ракети повітряного бою SM-6, що повинні мати дальність у 500+ км, існує питання кількості цих засобів. А також того, що китайські повітряні сили на тихоокеанському повітряному театрі бойових дій мають коротке та міцне континентальне плече логістики, що жодними ракетами не виправиш", - зазначається в матеріалі.